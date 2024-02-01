Кальярі на своєму офіційному сайті повідомив про підписання на повноцінній основі Міни. Повідомляється, що контракт із колумбійцем розрахований до кінця цього сезону з можливістю продовження ще на рік. "Для мене було честю носити футболку Фіорентини", – попрощався Єррі з уболівальниками "фіалок".

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Міна провів у складі Фіорентини всього лише 7 матчів у всіх турнірах, награвши загалом 185 хвилин. На Сардинії колишній захисник Барселони і Евертона спробує перезапустити свою кар'єру.

Нагадаємо, що Міна є рекордсменом чемпіонатів світу. На Мундіалі 2018 року він став першим захисником, якому вдалося забити в трьох матчах поспіль.

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