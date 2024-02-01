Екс-захисник Барселони і партнер Миколенка продовжив падіння – його позбувся фіналіст єврокубка
Центральний захисник Єррі Міна змінив Фіорентину на Кальярі.
Кальярі на своєму офіційному сайті повідомив про підписання на повноцінній основі Міни. Повідомляється, що контракт із колумбійцем розрахований до кінця цього сезону з можливістю продовження ще на рік. "Для мене було честю носити футболку Фіорентини", – попрощався Єррі з уболівальниками "фіалок".
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Міна провів у складі Фіорентини всього лише 7 матчів у всіх турнірах, награвши загалом 185 хвилин. На Сардинії колишній захисник Барселони і Евертона спробує перезапустити свою кар'єру.
Нагадаємо, що Міна є рекордсменом чемпіонатів світу. На Мундіалі 2018 року він став першим захисником, якому вдалося забити в трьох матчах поспіль.
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