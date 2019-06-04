Экс-защитник Барселоны Адриано осужден на 14 месяцев

Бывший защитник Севильи и Барселоны Адриано осужден за уклонение от оплаты налогов, но не отправится в тюрьму.

Адриано согласился на наказание в виде лишения свободы на 14 месяцев за уклонение от оплаты налогов, сообщает Diario Sport.

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Бразилец также выплатит 1 млн евро в виде штрафа, но в тюрьму не отправится. По испанским законам, первый тюремный срок, если он меньше 24 месяцев, не отбывают в тюрьме.

Адриано выступал в Испании с 2005-го по 2016-й годы и провел за Севилью и Барселону более 400 матчей. С 2016 года 34-летний Адриано играет за турецкий Бешикташ.

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