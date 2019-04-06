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Адриано: Неймар рассказал мне, что жалеет об уходе из Барселоны

12:25 57 Читати українською
Адриано: Неймар рассказал мне, что жалеет об уходе из Барселоны
Неймар / фото из открытых источников

Экс-защитник Барселоны Адриано рассказал о деталях недавней беседы с форвардом ПСЖ Неймаром.

"Я общался с Неймаром около трех недель назад. Все мы (имеются в виду игроки, которые покинули Барселону – прим.) сожалеем, но Неймар даже больше других", – передает слова Адриано Mundo Deportivo.

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Напомним, Неймар перешел из Барселону в ПСЖ летом 2017 года за рекордные 222 млн евро. Недавно сообщалось, что бразилец начал тренировки после тяжелой травмы.

Отметим, Неймар перешел в Барселону из Сантоса в 2013-м году. В составе каталонцев бразильский нападающий добыл 10 трофеев, среди которых и кубок Лиги чемпионов.

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Барселона Барселона Испания Адриано Адриано Неймар Неймар Трансферы Барселоны
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