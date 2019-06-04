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Екс-захисник Барселони Адріано засуджений на 14 місяців

00:38 224 Читать на русском
Екс-захисник Барселони Адріано засуджений на 14 місяців
Адріано / фото: ФК Барселона

Колишній захисник Севільї та Барселони Адріано засуджений за ухилення від сплати податків, але не відправиться до в'язниці.

Адріано погодився на покарання у вигляді позбавлення волі на 14 місяців за ухилення від сплати податків, повідомляє Diario Sport.

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Бразилець також виплатить 1 млн євро у вигляді штрафу, але до в'язниці не відправиться. За іспанськими законами, перший тюремний термін, якщо він менший 24 місяців, не відбувають у в'язниці.

Адріано виступав в Іспанії з 2005-го по 2016-й роки і провів за Севілью і Барселону понад 400 матчів. З 2016 року 34-річний Адріано грає за турецький Бешикташ.

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Теги
Адріано Адріано Барселона Барселона Севілья Севілья Іспанія
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