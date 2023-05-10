Экс-вратарь Динамо покинет иностранный клуб по завершении сезона – с ним отказались продлить соглашение
12:37 - Читати українською
Голкипер Леха Артур Рудько, права на которого принадлежат Металлисту, не останется в Польше в следующем сезоне.
Лех не намерен продлевать арендное соглашение Артура Рудько, сообщает издание sport.interia.
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Украинец потерял свое место в составе, всю весеннюю часть проведя в резерве. Поэтому уже 1 июля Артур присоединится к Металлисту.
К слову, Рудько сыграл 12 матчей за Лех в этом сезоне, в которых пропустил 20 голов. В 4 поединках голкипер удержал ворота на замке.
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