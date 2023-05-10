Голкіпер Леха Артур Рудько, права на якого належать Металісту, не залишиться в Польщі у наступному сезоні.

Лех не має наміру продовжувати орендну угоду Артура Рудька, повідомляє видання sport.interia.

"Ситуація в Металісті дуже складна": екс-кіпер Динамо чекав суперкоманду, а опинився в "руїнах" після Ярославського

Українець втратив своє місце у складі, всю весняну частину провівши в резерві. Тому вже 1 липня Артур приєднається до Металіста.

До слова, Рудько зіграв 12 матчів за Лех у цьому сезоні, в яких пропустив 20 голів. У 4 поєдинках голкіпер втримав ворота на замку.

Що потрібно Україні для прямої путівки в групу ЛЧ 2023/24 – розклади перед вирішальними матчами євросезону