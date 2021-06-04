Грузинский полузащитник Торнике Окриашвили будет выступать за АПОЭЛ, сообщает официальный сайт клуба.

"Он мог играть на уровне Барселоны": Григорчук выделил сильнейшего футболиста, с которым приходилось работать

Контракт 29-летнего футболиста будет действовать до 31 мая 2024 года – в новую команду игрок перешел в статусе свободного агента.

Напомним, последним клубом Окриашвили был другой кипрский клуб – Анортосис. В Украине футболист выступал за Шахтер, Черноморец и Мариуполь.

"Не понимаю, за что хейтят парня": Украина взяла полуреванш за большой позор, или Как можно было проиграть "тюленям"?