Экс-вингер Шахтера перешел в АПОЭЛ
19:04 - Читати українською
Бывший легионер ряда украинских клубов Торнике Окриашвили продолжит выступления в чемпионате Кипра.
Грузинский полузащитник Торнике Окриашвили будет выступать за АПОЭЛ, сообщает официальный сайт клуба.
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Контракт 29-летнего футболиста будет действовать до 31 мая 2024 года – в новую команду игрок перешел в статусе свободного агента.
Напомним, последним клубом Окриашвили был другой кипрский клуб – Анортосис. В Украине футболист выступал за Шахтер, Черноморец и Мариуполь.
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