Полузащитник Александр Глагола продолжит карьеру в Буковине, сообщает официальный сайт черновицкого клуба.

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Кроме него, еще одним новобранцем команды стал голкипер Марк Медведев. О сроках и условиях контрактов не сообщается.

Напомним, 25-летний Глагола начал профессиональную карьеру в Шахтере в 2014 году. Выступал за юношеские и молодежные команды "горняков". В сезоне-2014/15 в составе дончан стал серебряным призером Юношеской лиги УЕФА. Успел также поиграть за Минай, Полесье и Ужгород.

24-летний Медведев дебютировал на взрослом уровне в составе Зирки. Защищал цвета Буковины, Полесья и запорожского Мотора.

К слову, Буковина после первого круга попала в Группу вылета Первой лиги.

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