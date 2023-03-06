Украинский легионер Артем Фаворов отметился голом в венгерском первенстве. Читайте отчет о поединке на "Футбол 24".

Венгрия, 22-й тур

Гонвед – Академия Пушкаша – 3:1

Голы: Пренга, 57, 67, Лукич, 81 – Фаворов, 47

Удаление: Дока, 85 (Гонвед)

Форвард Шахтера дебютным голом принес победу своей команде в чемпионате Австрии

Академия Пушкаша неожиданно проиграла на выезде откровенному аутсайдеру чемпионата Венгрии – Гонведу. Украинский полузащитник гостей Артем Фаворов вышел в старте – именно он открыл счет в матче сразу после перерыва.

Однако, удержать победу Академии не удалось – хозяева смогли трижды ужалить соперника. Удаление у Гонведа за 5 минут до конца матча не помогло команде украинца хотя бы сократить до минимума. В конце встречи наш соотечественник отметился еще и желтой карточкой.

Победа не позволила Академии Пушкаша ворваться в топ-3 чемпионата – команда с 30 очками идет пятой. Гонвед с 22-мя пунктами предпоследний.

К слову, для Фаворова этот гол стал уже третьим в сезоне (в 23 матчах). Также на счету украинца 4 ассиста.

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