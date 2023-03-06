Півзахисник Олександр Глагола продовжить кар'єру у Буковині, повідомляє офіційний сайт чернівецького клубу.

Форвард Шахтаря дебютним голом приніс перемогу своїй команді у чемпіонаті Австрії

Окрім нього, ще одним новобранцем команди став голкіпер Марк Медведєв. Про терміни та умови контрактів не повідомляється.

Нагадаємо, 25-річний Глагола розпочав професіональну кар'єру у Шахтарі у 2014 році. Виступав за юнацькі та молодіжні команди "гірників". У сезоні-2014/15 у складі донеччан став срібним призером Юнацької ліги УЄФА. Встиг також пограти за Минай, Полісся та Ужгород.

24-річний Медведєв дебютував на дорослому рівні у складі Зірки. Захищав кольори Буковини, Полісся та запорізького Мотора.

До слова, Буковина після першого кола потрапила до Групи вильоту Першої ліги.

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