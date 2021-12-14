Экс-тренеры Барселоны и сборной России конкурируют со Скрипником и Вернидубом за должность наставника Ференцвароша
Венгерский клуб сформировал шорт-лист из 6-ти кандидатур на замену уволенному Петеру Штегеру. Среди них – сразу двое украинцев.
Накануне Ференцварош отправил в отставку австрийца Петера Штегера, который летом заменил Сергея Реброва, но продержался всего несколько месяцев. Вместо него клуб из Будапешта выбирает среди 6-ти претендентов.
Это украинцы Виктор Скрипник и Юрий Вернидуб, возглавляющие Зарю и Шериф соответственно. Также Ференцварош рассматривает вариант с безработными Станиславом Черчесовым (бывший наставник сборной России), Эусебио Ди Франческо (экс-тренер Ромы и ряда итальянских команд) и Альфредом Схредером, который был ассистентом Рональда Кумана в Барселоне.
Последним кандидатом является Эрлинг Мо, который возглавляет норвежский Мольде. Об этом сообщает Ulloi129 со ссылкой на Fradisták a Fradiért.
Заметим, что Ференцварош вылетел из Лиги Европы, а в чемпионате Венгрии идет вторым, отставая от Кишварды на 1 пункт, но имеет игру в запасе.
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