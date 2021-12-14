Напередодні Ференцварош відправив у відставку австрійця Петера Штегера, який влітку замінив Сергія Реброва, але протримався лише кілька місяців. Замість нього клуб із Будапешта обирає серед 6-х претендентів.

Це українці Віктор Скрипник та Юрій Вернидуб, які очолюють Зорю та Шериф відповідно. Також Ференцварош розглядає варіант із безробітними Станіславом Черчесовим (колишній наставник збірної Росії), Еусебіо Ді Франческо (екс-тренер Роми та низки італійських команд) і Альфредом Схрьодером, який був асистентом Рональда Кумана в Барселоні.

Останнім кандидатом є Ерлінг Мо, який очолює норвезький Мольде. Про це повідомляє Ulloi129 з посиланням на Fradisták a Fradiért.

Зауважимо, Ференцварош вилетів з Ліги Європи, а в чемпіонаті Угорщини йде другим, відстаючи від Кішварди на 1 пункт, але має гру в запасі.

Вернидуб у Ференцвароші: чому гучний перехід українського тренера дуже реальний?