"Фради" и австрийский специалист досрочно прекратили сотрудничество, сообщает пресс-служба клуба. Также из команды уходят два его помощника – Герхард Феллер и Александр Баде.

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До назначения нового наставника командой будет руководить Чаба Мате. Главным претендентом на вакантное место является бывший тренер сборной России Станислав Черчесов, сообщает Иван Карпов, инсайдер из страны-агрессора.

К слову, Петер Штегер возглавил Ференцварош этим летом после ухода Сергея Реброва. В чемпионате Венгрии "Фради" идут вторыми, а вот в группе ЛЕ с Байером, Бетисом и Селтиком финишировали последними и остались без евровесны.

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