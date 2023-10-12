Экс-тренеру Лестера диагностировали рак – он выводил команду в плей-офф Лиги чемпионов
59-летний Крэйг Шекспир проходит курс химиотерапии.
Бывший главный тренер Лестера Крэйг Шекспир проходит лечение от рака, информирует официальный сайт "лисиц". Сообщается, что Шекспир "очень благодарен за добрые пожелания, которые он получил, а также за уединение, которое ему и его семье было предоставлено в это трудное время".
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Напомним, что Шекспир был помощником Клаудио Раньери в чемпионском сезоне 2015/16, и после увольнения итальянского специалиста возглавил команду. Крэйг выиграл с Лестером группу Лиги чемпионов и вывел "лисиц" в плей-офф турнира: в 1/8 финала английская команда выбила Севилью, но в четвертьфинале вылетела от Атлетико.
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