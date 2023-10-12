Бывший главный тренер Лестера Крэйг Шекспир проходит лечение от рака, информирует официальный сайт "лисиц". Сообщается, что Шекспир "очень благодарен за добрые пожелания, которые он получил, а также за уединение, которое ему и его семье было предоставлено в это трудное время".

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Напомним, что Шекспир был помощником Клаудио Раньери в чемпионском сезоне 2015/16, и после увольнения итальянского специалиста возглавил команду. Крэйг выиграл с Лестером группу Лиги чемпионов и вывел "лисиц" в плей-офф турнира: в 1/8 финала английская команда выбила Севилью, но в четвертьфинале вылетела от Атлетико.

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