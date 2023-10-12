Екс-тренеру Лестера діагностували рак – він виводив команду до плей-офф Ліги чемпіонів
59-річний Крейг Шекспір проходить курс хіміотерапії.
Колишній головний тренер Лестера Крейг Шекспір проходить лікування від раку, інформує офіційний сайт "лисиць". Повідомляється, що Шекспір "дуже вдячний за добрі побажання, які він отримав, а також за усамітнення, яке йому і його сім'ї було надано в цей важкий час".
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Нагадаємо, що Шекспір був помічником Клаудіо Раньєрі в чемпіонському сезоні 2015/16, і після звільнення італійського фахівця очолив команду. Крейг виграв із Лестером групу Ліги чемпіонів і вивів "лисиць" до плей-офф турніру: в 1/8 фіналу англійська команда вибила Севілью, але в чвертьфіналі вилетіла від Атлетіко.
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