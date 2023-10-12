Колишній головний тренер Лестера Крейг Шекспір проходить лікування від раку, інформує офіційний сайт "лисиць". Повідомляється, що Шекспір "дуже вдячний за добрі побажання, які він отримав, а також за усамітнення, яке йому і його сім'ї було надано в цей важкий час".

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Нагадаємо, що Шекспір був помічником Клаудіо Раньєрі в чемпіонському сезоні 2015/16, і після звільнення італійського фахівця очолив команду. Крейг виграв із Лестером групу Ліги чемпіонів і вивів "лисиць" до плей-офф турніру: в 1/8 фіналу англійська команда вибила Севілью, але в чвертьфіналі вилетіла від Атлетіко.

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