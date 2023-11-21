Педру Морейра возглавил ФК Коза Пия, борющийся за выживание в португальской лиге.

Португальский специалист Педру Морейра, в свое время работавший ассистентом Паулу Фонсеки в Шахтере, нашел новое место работы.

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Морейра возглавил португальский клуб Коза Пия. Об этом пишет клубная пресс-служба.

По официальным данным, с 48-летним специалистом подписан контракт со сроком действия до конца нынешнего сезона.

ФК Каза Пия занимает 15 место в турнирной таблице, находясь лишь в одном балле от зоны переходных матчей и в трех – от зоны вылета.

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