Экс-тренер Шахтера возглавил португальский клуб – перед коучем поставили серьезную задачу
Педру Морейра возглавил ФК Коза Пия, борющийся за выживание в португальской лиге.
Португальский специалист Педру Морейра, в свое время работавший ассистентом Паулу Фонсеки в Шахтере, нашел новое место работы.
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Морейра возглавил португальский клуб Коза Пия. Об этом пишет клубная пресс-служба.
По официальным данным, с 48-летним специалистом подписан контракт со сроком действия до конца нынешнего сезона.
ФК Каза Пия занимает 15 место в турнирной таблице, находясь лишь в одном балле от зоны переходных матчей и в трех – от зоны вылета.
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