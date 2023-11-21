Итальянский тренер Диего Лонго, в свое время работавший в Динамо, возглавил клуб Второй лиги в Румынии.

Бывший тренер киевского Динамо Диего Лонго, работавший в тренерском штабе Луческу, возглавил Киндию Тирговиште, выступающую во втором румынском дивизионе. Об этом пишет клубная пресс-служба.

"В Украине нет условий для хорошей работы": Луческу заговорил о причинах отставки из Динамо, вспомнив войну

Официальная информация о сроке соглашения и финансовых аспектах контракта специалиста с новым клубом не сообщается.

Во главе новой команды Лонго проведет свой первый поединок уже в субботу, 25 ноября. В это время Киндия на выезде будет играть против Тунари.

Стоит отметить, что Киндия занимает 10 строчку турнирной таблицы в Лиге 2, имея 17 очков после 13 сыгранных туров. Отставание от зоны плей-офф за выход в Лигу 1 составляет три балла.

Напомним, Лонго работал в Динамо в сезоне 2021/22. Тогда "бело-синие" завоевали Кубок и Суперкубок Украины и стали чемпионом УПЛ.

"Бай-бай, Луческу!": почему Суркис уже и не надеялся, а падение Динамо продолжится – холодное прощание с легендой