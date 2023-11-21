Екс-тренер Шахтаря очолив португальський клуб – перед коучем поставили серйозне завдання
14:50 - Читать на русском
Педру Морейра очолив ФК Каза Пія, який бореться за виживання в португальській лізі.
Португальський фахівець Педру Морейра, який свого часу працював асистентом Паулу Фонсеки в Шахтарі, знайшов нове місце роботи.
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Морейра очолив португальський клуб Каза Пія. Про це пише клубна прес-служба.
За офіційними даними, з 48-річним фахівцем підписаний контракт із терміном дії до кінця нинішнього сезону.
ФК Каза Пія посідає 15 місце в турнірній таблиці, перебуваючи лише в одному балі від зони перехідних матчів і за три – від зони вильоту.
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