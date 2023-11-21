Педру Морейра очолив ФК Каза Пія, який бореться за виживання в португальській лізі.

Португальський фахівець Педру Морейра, який свого часу працював асистентом Паулу Фонсеки в Шахтарі, знайшов нове місце роботи.

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Морейра очолив португальський клуб Каза Пія. Про це пише клубна прес-служба.

За офіційними даними, з 48-річним фахівцем підписаний контракт із терміном дії до кінця нинішнього сезону.

ФК Каза Пія посідає 15 місце в турнірній таблиці, перебуваючи лише в одному балі від зони перехідних матчів і за три – від зони вильоту.

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