Президент “кулес” Жоан Лапорта и спортивный директор Деку сошлись на кандидатуре Роберто Де Дзерби, информирует AS. Каталонцам импонирует харизматичность, игровой стиль и доверие к молодежи со стороны бывшего тренера Шахтера.

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На неделе руководство Барселоны провело встречу с представителями Де Дзерби, которые проявили интерес к сотрудничеству. Впрочем, помехой стоит контракт итальянца с Брайтоном до 2026 года. В нем предусмотрена клаусула на 10 млн евро, которые сейчас являются неподъемными для "кулес". Агенты Де Дзерби пообещали попытаться договориться с Брайтоном о значительно меньшей компенсации. Если им это удастся, то именно итальянец должен заменить Хави летом.

Другим реалистичным вариантом для Барселоны является Ханси Флик. В последнее время карьера немца пошла на спад, но его можно пригласить бесплатно.

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