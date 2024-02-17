Президент "кулес" Жоан Лапорта і спортивний директор Деку зійшлися на кандидатурі Роберто Де Дзербі, інформує AS. Каталонцям імпонує харизматичність, ігровий стиль та довіра до молоді з боку колишнього тренера Шахтаря.

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На тижні керівництво Барселони провело зустріч з представниками Де Дзербі, які проявили інтерес до співпраці. Втім, на заваді стоїть контракт італійця з Брайтоном до 2026 року. У ньому передбачена клаусула на 10 млн євро, які зараз є непідйомними для "кулес". Агенти Де Дзербі пообіцяли спробувати домовитися з Брайтоном щодо значно меншої компенсації. Якщо їм це вдасться, то саме італієць повинен замінити Хаві влітку.

Іншим реалістичним варіантом для Барселони є Хансі Флік. Останнім часом кар'єра німця пішла на спад, але його можна запросити безкоштовно.

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