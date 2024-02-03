"Чайки" отпустили Махмуда Дауда в Штутгарт, а сами ограничились подписанием молодежи, которая вряд ли поможет решать серьезные задачи в нынешнем сезоне.

Де Дзерби и Хаби Алонсо высказались о своих шансах заменить Клоппа в Ливерпуле

"Мне не хватает двух игроков в полузащите. Я разговаривал с клубом, но они решили по-другому. Что ж, идем дальше. Я сосредоточен на поле, посмотрим в следующей игре. Трансферный рынок – это не моя забота", – приводит слова Де Дзерби Football Transfers.

Последние недели в Брайтоне довольно напряженные. Команда позорно проиграла Лутону 0:4, а самого Де Дзерби сватают на повышение в Ливерпуль или Барселону.

В Шахтере не дали закончить начатое, в Греции – связали руки: топ-менеджер будет поднимать клуб разочарованных украинцев