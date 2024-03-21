Французское авторитетное издание L'Équipe рассекретило доходы тренеров, работающих в Лиге 1. Пауло Фонсека входит в тройку самых высокооплачиваемых специалистов чемпионата.

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Португалец зарабатывает 220 тысяч евро в месяцы, что составляет 2,6 миллиона евро в год до выплаты налогов. Такую же зарплату имеет и наставник Старсбура Патрик Виейра. Они уступают лишь Ади Хюттеру и Луису Энрике.

Стоит заметить, что когда Фонсека возглавлял Шахтер, его зарплата составляла 4 миллиона евро в год. Что почти вдвое больше суммы, которую он получает управляя Лиллем.

Напомним, что с "горняками" Паулу Фонсека работал с 2016 по 2019 годы. С Шахтером он трижды завоевывал титул чемпиона Украины и трижды выигрывал Кубок Украины.

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