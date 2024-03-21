Французский нападающий в 2022 году продлил контракт с парижским клубом на привлекательных условиях. Согласно данным L'Équipe Килиан Мбаппе получает самую большую зарплату в ПСЖ среди всех игроков.

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Действующий чемпион Франции платит своей звезде 6 миллионов евро за месяц. Годовая зарплата Мбаппе составляет 72 миллиона до выплаты налогов и без учета бонусов. Килиан зарабатывает значительно больше, чем Эриланг Холанд в Манчестер Сити. Норвежец за год получает около 50 миллионов евро.

Вторым самым высокооплачиваемым игроком ПСЖ является Усман Дембеле. Его зарплата составляет 1,1 миллиона евро в месяц.

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