Французьке авторитетне видання L'Équipe розсекретило доходи тренерів, які працюють в Лізі 1. Пауло Фонсека входить в трійку найвисокооплачуваніших фахівців чемпіонату.

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Португалець заробляє 220 тисяч євро на місяць, що становить 2,6 мільйона євро на рік до виплати податків. Таку ж зарплатню має і наставник Старсбура Патрік Вієйра. Вони поступаються лише Аді Хюттеру та Луїсу Енріке.

Варто зауважити, що коли Фонсека очолював Шахтар, його зарплатня становила 4 мільйони євро на рік. Це майже вдвічі більше за суму, яку він отримує, тренуючи Лілль.

Нагадаємо, що з "гірниками" Паулу Фонсека працював з 2016 по 2019 роки. З Шахтарем він тричі здобував титул чемпіона України та тричі вигравав Кубок України.

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