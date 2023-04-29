Паоло Бьянко покинет Ювентус и планирует начать самостоятельную карьеру, информирует La Gazzetta dello Sport.

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Специалист еще год назад рассматривал такой шаг, однако принял приглашение стать помощником Аллегри. Ранее Бьянко ассистировал Роберто Де Дзерби в Шахтере и Сассуолло. Теперь 45-летний итальянец надеется стать главным тренером в клубе Серии В или С.

Напомним, Ювентус уже дошел до полуфинала ЛЕ и вернулся в топ-4 Серии А благодаря отмене 15-очкового штрафа, который еще будут пересматривать.

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