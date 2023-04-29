Паоло Б'янко покине Ювентус і планує розпочати самостійну кар'єру, інформує La Gazzetta dello Sport.

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Фахівець ще рік тому розглядав такий крок, однак прийняв запрошення стати помічником Аллегрі. Раніше Б'янко допомагав Роберто Де Дзербі в Шахтарі та Сассуоло. Тепер 45-річний італієць сподівається стати головним тренером у клубі Серії В чи С.

Нагадаємо, Ювентус вже дійшов до півфіналу ЛЄ і повернувся в топ-4 Серії А завдяки скасуванню 15-очкового штрафу, який ще будуть переглядати.

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