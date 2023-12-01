– Тренер не имеет права говорить. Нужно следить за своим языком и всегда думать о последствиях. Анчелотти не имел права говорить об этом публично. Если он хотел сказать Лунину, что не рассчитывает на него, надо было вызвать его на индивидуальный разговор, чтобы никто об этом не знал и не слышал.

У меня было очень много вопросов к Шовковскому после его вопиющей ошибки в матче против Словении, но я ему не сказал ни слова по сегодняшний день. Потому что знал, что это может убить его психологически.

Анчелотти провел личный разговор с Луниным после сообщений о том, что игроки Реала встали на сторону украинца

– Лунин пропустил два гола от Наполи и получил низкие оценки статистических порталов. Можно ли сказать, что Анчелотти его психологически убил своим высказыванием?

– Конечно, убил. После такого Лунин может хуже работать на тренировках, бодрствовать, потому что постоянно переживает.

Я вообще не понял, почему Реал подписал Кэпу. Он что, творил чудеса в воротах? Нет. Его взяли потому, что он испанец. Думаю, там не тренер, а президент настоял на его подписании, потому что испанцы любят своих.

Лунин точно не слабее Кепы, а в некоторых моментах и превосходит его. Я не знаю, почему Анчелотти не рассматривает Андрея первым вратарем, – цитирует Сабо sport-express.ua

Напомним, Анчелотти продолжает настаивать на том, что именно Кепа является основным вратарем и должен сыграть в следующем матче Ла Лиги - итальянский специалист упорно не доверяет украинскому голкиперу, что вызывает разногласия в составе "сливочных".

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