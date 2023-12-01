– Тренер не має права такого казати. Ніколи. Потрібно стежити за своїм язиком та завжди думати про наслідки. Анчелотті не мав права говорити таке публічно. Якщо він хотів сказати Луніну, що не розраховує на нього, то треба було викликати його на індивідуальну розмову, щоб ніхто про це не знав і не чув.

У мене було дуже багато запитань до Шовковського після його серйозної помилки у матчі проти Словенії, але я йому не сказав жодного слова по сьогоднішній день. Бо знав, що це може вбити його психологічно.

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– Лунін пропустив два голи від Наполі та отримав низькі оцінки від статистичних порталів. Чи можна сказати, що Анчелотті його психологічно вбив своїм висловлюванням?

– Звісно, вбив. Після такого Лунін може гірше працювати на тренуваннях, не спати, бо постійно переживає. Я взагалі не зрозумів, чому Реал підписав Кепу. Він що, творив дива у воротах? Ні. Його взяли лише тому, що він іспанець. Думаю, там не тренер, а президент наполіг на його підписанні, бо іспанці люблять своїх.

Лунін точно не слабший за Кепу, а в деяких моментах і перевершує його. Я не знаю, чому Анчелотті не розглядає Андрія першим воротарем, – цитує Сабо sport-express.ua

Нагадаємо, Анчелотті продовжує наполягати на тому, що саме Кепа наразі є основним воротарем та має зіграти у наступному матчі Ла Ліги – італійський фахівець вперто не довіряє українському голкіперу, що викликає розбіжності в складі "вершкових".

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