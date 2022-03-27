"Как и для большинства, для меня все началось в пять утра 24 февраля. У меня была дача в Буче. Много знакомых, которые потеряли все или почти все.

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И города Чернигова, как такового, почти нет. И Ярмола бросается, рассказывая британцам о катастрофе", – рассказал Саленко FanDay.

Напомним, Александр Заваров был в тренерском штабе Михаила Фоменко в сборной Украины. Незадолго до Евро-2016 его заменил Андрей Шевченко, позже назначенный наставником национальной команды.

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