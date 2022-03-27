"Як і для більшості, для мене все почалося о п'ятій ранку 24 лютого. У мене була дача у Бучі. Багато знайомих, які втратили все, чи майже все.

Сашко Заваров порівняно недавно купив синові в Ірпені два приміщення під ресторани. Тепер там нічого немає.

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І міста Чернігова, як такого, майже немає. І Ярмола кидається, розповідаючи британцям про катастрофу", – розповів Саленко FanDay.

Нагадаємо, Олександр Заваров був у тренерському штабі Михайла Фоменка в збірній України. Незадовго до Євро-2016 його замінив Андрій Шевченко, який пізніше був призначений наставником національної команди.

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