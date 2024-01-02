Бывший главный тренер сборной Бельгии Марк Вильмотс собирается вернуться в Шальке на новую для себя должность.

Шальке намерен назначить Вильмотса новым спортивным директором клуба. Как информирует Sporza, на этой должности 54-летний специалист должен будет сменить Петера Кнебеля. В понедельник, 1 января, клуб объявил о том, что Кнебель немедленно уйдет в отставку, на несколько месяцев раньше запланированного срока.

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В прошлом сезоне Шальке вылетел из первой Бундеслиги, и теперь пасёт задних во втором дивизионе. После 17 туров "ноль четвёртые" занимают 14-е место в турнирной таблице.

Вильмотс защищал цвета Шальке, когда был футболистом. Он дважды пребывал в гельзенкирхенском клубе – в период с 1996 по 2000 год и в период с 2001 по 2003 год. В то время "кобальтовые" были "занозой" для Баварии и Боруссии Д. В 1997 году Шальке с Вильмосом в составе выигрывал Кубок УЕФА, причём сам Марк забил победный мяч в ворота Интера в первом финале (1:0).

В последнее время Вильмотс работал тренером марокканской Раджи-Касабланки. Его уволили 21 февраля 2022 года.

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