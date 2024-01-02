Колишній головний тренер збірної Бельгії Марк Вільмотс збирається повернутися в Шальке на нову для себе посаду.

Шальке має намір призначити Вільмотса новим спортивним директором клубу. Як інформує Sporza, на цій посаді 54-річний фахівець має змінити Петера Кнебеля. У понеділок, 1 січня, клуб оголосив про те, що Кнебель негайно піде у відставку, на кілька місяців раніше запланованого терміну.

Шальке призначив нового тренера – його минула команда викликала фурор

Минулого сезону Шальке вилетів з першої Бундесліги, і тепер пасе задніх у другому дивізіоні. Після 17 турів "нуль четверті" посідають 14-е місце в турнірній таблиці.

Вільмотс захищав кольори Шальке, коли був футболістом. Він двічі перебував у гельзенкірхенському клубі – у період із 1996 до 2000 року і в період із 2001 до 2003 року. У той час "кобальтові" були "скалкою" для Баварії та Борусії Д. У 1997 році Шальке з Вільмосом у складі вигравав Кубок УЄФА, причому сам Марк забив переможний м'яч у ворота Інтера в першому фіналі (1:0).

Останнім часом Вільмотс працював тренером марокканської Раджі-Касабланки. Його звільнили 21 лютого 2022 року.

Спогади про Коноплянку, творіння Гі Ру та Ірурети, Льєрс у небутті: клуби з ЛЧ у нижчих дивізіонах