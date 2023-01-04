В начале ноября Айтор Каранка был уволен с поста наставника Гранады, но пробыл без работы всего лишь два месяца. Как информирует официальный сайт Маккаби Тель-Авив, испанский специалист возглавил израильскую команду.

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Сообщается, что контракт между сторонами был заключен на полтора года. Каранка сменил на этом посту серба Владимира Ивича, который соблазнился кровавыми деньгами и в ближайшее время возглавит Краснодар.

После 16 сыгранных туров Маккаби Тель-Авив занимает второе место в израильском чемпионате.

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