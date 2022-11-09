Специалист возглавил команду в апреле, но не смог уберечь Гранаду от вылета в Сегунду. Три последних матча второго дивизиона "насриды" не выиграли, в результате чего 49-летний Айтор Каранка потерял работу. Об уходе тренера клуб объявил на своем официальном сайте.

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После 15 туров Сегунды Гранада занимает 8 место. Отставание от лидера составляет 8 очков, а от зоны плей-офф – 3.

Напомним, Каранка провел полторы сотни матчей за Реал в статусе игрока. С 2010 по 2013 год входил в тренерский штаб Жозе Моуринью, который тогда возглавлял "сливочных". Также тренировал Миддлсбро (169 матчей), Ноттингем Форест (52 матча), Бирмингем (38 поединков). Гранада под его руководством сыграла 21 матч – как видим, каждый следующий клуб тренера прощается с ним все быстрее.