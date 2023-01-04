На початку листопада Айтора Каранку було звільнено з посади наставника Гранади, але він пробув без роботи лише два місяці. Як повідомляє офіційний сайт Маккабі Тель-Авів, іспанський фахівець очолив ізраїльську команду.

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Повідомляється, що контракт між сторонами було укладено на півтора року. Каранка змінив на цій посаді серба Владіміра Івіча, який спокусився кривавими грошима та найближчим часом очолить Краснодар.

Після 16 зіграних турів Маккабі Тель-Авів посідає друге місце у ізраїльському чемпіонаті.

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