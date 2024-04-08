Поттер считался основным кандидатом на замену действующему тренеру Аякса Джону ван'т Схипу – англичанин должен был возглавить "красно-белых" летом, по окончании этого сезона. Однако после поражения Аякса Фейеноорду со счётом 0:6 Поттер сообщил руководству амстердамского клуба о решении отказаться от этой работы. Об этом информирует Voetbal International.

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Согласно источнику, отказ Поттера нельзя рассматривать отдельно от кризиса Аякса. Предположительно, неудачи команды в этом сезоне породили у Поттера сомнения в достижении успеха в столице Нидерландов, поскольку ранее он уже стал жертвой управленческого хаоса в Челси.

В то же время сообщается, что Грэм поблагодарил Аякс за предложение.

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