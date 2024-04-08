Поттера вважали основним кандидатом на заміну чинному тренеру Аякса Джону ван'т Схіпу – англієць мав очолити "червоно-білих" влітку, після закінчення цього сезону. Однак після поразки Аякса Фейєнорду з рахунком 0:6 Поттер повідомив керівництву амстердамського клубу про рішення відмовитися від цієї роботи. Про це інформує Voetbal International.

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Згідно з джерелом, відмову Поттера не можна розглядати окремо від кризи Аякса. Імовірно, невдачі команди в цьому сезоні породили у Поттера сумніви в досягненні успіху в столиці Нідерландів, оскільки раніше він уже став жертвою управлінського хаосу в Челсі.

Водночас повідомляється, що Грем подякував Аяксу за пропозицію.

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