Грэм Поттер получил возможность возглавить Лион вместо Лорана Блана, но решил не принимать это предложение.

Лион под руководством Лорана Блана провалил старт чемпионата Франции – всего 1 очко в 4-х турах и последняя позиция турнирной таблицы. Ожидается, что в ближайшее время чемпиона мира-1998 отправят в отставку.

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Одним из главных претендентов на замену Блану стал ныне находящийся без работы Грэм Поттер. Владелец Лиона Джон Текстор хочет видеть 48-летнего англичанина новым наставником команды, сообщает The Athletic.

Поттеру интерес "ткачей" импонирует, но тренер отклонил вариант с этой работой. Бывший тренер Челси пока не спешит возобновлять карьеру и продолжает оценивать все варианты трудоустройства.

Напомним, Поттер возглавил Челси в сентябре 2022 года, заменив Томаса Тухеля, но потерпел фиаско в лондонском клубе. Тренера, при каденции которого Челси подписал Михаила Мудрика, уже в апреле отправили в отставку. Под руководством Грэма Поттера "синие" сыграли 31 матч.

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