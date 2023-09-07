Экс-тренер Мудрика отказался возглавлять кризисный гранд, который скатился на последнее место чемпионата
Грэм Поттер получил возможность возглавить Лион вместо Лорана Блана, но решил не принимать это предложение.
Лион под руководством Лорана Блана провалил старт чемпионата Франции – всего 1 очко в 4-х турах и последняя позиция турнирной таблицы. Ожидается, что в ближайшее время чемпиона мира-1998 отправят в отставку.
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Одним из главных претендентов на замену Блану стал ныне находящийся без работы Грэм Поттер. Владелец Лиона Джон Текстор хочет видеть 48-летнего англичанина новым наставником команды, сообщает The Athletic.
Поттеру интерес "ткачей" импонирует, но тренер отклонил вариант с этой работой. Бывший тренер Челси пока не спешит возобновлять карьеру и продолжает оценивать все варианты трудоустройства.
Напомним, Поттер возглавил Челси в сентябре 2022 года, заменив Томаса Тухеля, но потерпел фиаско в лондонском клубе. Тренера, при каденции которого Челси подписал Михаила Мудрика, уже в апреле отправили в отставку. Под руководством Грэма Поттера "синие" сыграли 31 матч.
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