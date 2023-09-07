Грем Поттер отримав можливість очолити Ліон замість Лорана Блана, але вирішив не приймати цієї пропозиції.

Ліон під керівництвом Лорана Блана провалив старт чемпіонату Франції – лише 1 очко у 4-х турах і остання позиція турнірної таблиці. Очікується що найближчим часом чемпіона світу-1998 відправлять у відставку.

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Одним із головних претендентів на заміну Блану став Грем Поттер, який нині перебуває без роботи. Власник Ліона Джон Текстор хоче бачити 48-річного англійця новим наставником команди, інформує The Athletic.

Поттеру інтерес "ткачів" імпонує, але тренер відхилив варіант із цією роботою. Колишній тренер Челсі поки не поспішає поновлювати кар'єру та продовжує оцінювати усі варіанти працевлаштування.

Нагадаємо, Поттер очолив Челсі у вересні 2022 року, замінивши Томаса Тухеля, але зазнав фіаско у лондонському клубі. Тренера, за каденції якого Челсі підписав Михайла Мудрика, вже у квітні відправили у відставку. Під керівництвом Грема Поттера "сині" зіграли 31 матч.

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