Бывший наставник Челси Грэм Поттер до сих пор не хочет возвращаться к работе.

Сборная Швеции предложила Грэму Поттеру возглавить "Тре Крунур", однако специалист ответил отказом, сообщает Aftonbladet.

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Причиной же является желание экс-тренера Челси работать в клубе. Добавим, что Поттер пребывает без работы с апреля 2023 года, когда был уволен из лондонского клуба.

Напомним, что Швеция впервые с 1996 года не квалифицировалась на чемпионат Европы, заняв 3 место в группе F после Бельгии и Австрии.

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