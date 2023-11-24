Экс-тренер Мудрика отказался возглавить европейскую сборную
15:24 - Читати українською
Бывший наставник Челси Грэм Поттер до сих пор не хочет возвращаться к работе.
Сборная Швеции предложила Грэму Поттеру возглавить "Тре Крунур", однако специалист ответил отказом, сообщает Aftonbladet.
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Причиной же является желание экс-тренера Челси работать в клубе. Добавим, что Поттер пребывает без работы с апреля 2023 года, когда был уволен из лондонского клуба.
Напомним, что Швеция впервые с 1996 года не квалифицировалась на чемпионат Европы, заняв 3 место в группе F после Бельгии и Австрии.
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