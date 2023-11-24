Збірна Швеції запропонувала Грему Поттеру очолити "Тре Крунур", проте фахівець відповів відмовою, повідомляє Aftonbladet.

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Причиною ж є бажання екс-тренера Челсі працювати у клубі. Додамо, що Поттер перебуває без роботи з квітня 2023 року, коли був звільнений із лондонського клубу.

Нагадаємо, що Швеція вперше з 1996 року не кваліфікувалась на чемпіонат Європи, посівши 3 місце в групі F після Бельгії та Австрії.

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