Главный тренер Швеции Янне Андерссон покинул свой пост после матча отбора на Евро-2024 против Эстонии (2:0).

"Сине-желтые" в группе F заняли третье место, набрав 10 баллов в отборочных матчах на Евро-2024. Таким образом Швеция не смогла пробиться на турнир.

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Как сообщает Svenskfotboll, матч с эстонцами стал последним для Янне Андерссона во главе национальной команды. 61-летний специалист работал со Швецией с 2016 года и выводил "сине-желтых" на Евро-2020 и на ЧМ-2018.

Напомним, что шведы пропустят уже второй крупный турнир. Швеция также не смогла квалифицироваться на ЧМ-2022, который проходил в Катаре.

Tack för allt, Janne pic.twitter.com/5LHTR41znU — Svensk Fotboll (@svenskfotboll) November 19, 2023