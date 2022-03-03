Белорусские наставники, за редким исключением, остаются в Украине после нападения оккупантов.

Александр Хацкевич (экс-наставник Динамо), Сергей Кузнецов (бывший тренер Колоса), Олег Дулуб (наставник Львова) и Василий Хомутовский (тренер вратарей львовян) решили остаться в Украине, несмотря на массовый отъезд людей из страны, сообщает Tribuna Беларусь.

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А вот оставаться в Украине не пожелали Леонид Кучук (наставник Руха), его сын Алексей и тренер-аналитик Антон Иванов – все они находятся в безопасности.

Напомним, утром 24 февраля Россия начала полномасштабную войну против Украины. Оккупанты разрушают наши города и села, убивают военных и гражданских. Однако ВСУ дает достойный отпор врагу, а другие страны вводят жесткие санкции против агрессора. Как следствие, российские захватнические планы проваливаются.

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