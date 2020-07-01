Экс-тренер Динамо сравнил Реброва и Хацкевича – специалист назвал неожиданное сходство

Бывший тренер Динамо Эдуардо Докампо рассказал о сотрудничестве с Сергеем Ребровым и Александром Хацкевичем.

"Для меня они очень похожи. В первую очередь тем, что хотят играть в атакующий футбол, доминировать на поле. Понятно, что есть определенные нюансы личного характера.

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Благодаря тому, что Ребров говорит по-английски, ему проще находить индивидуальный контакт с игроками", – поделился Докампо в интервью Gazeta.ua.

Напомним, Ребров возглавлял Динамо с 2014 по 2017 годы, дважды став чемпионом Украины и выиграв Кубок Украины. Хацкевич же тренировал киевский клуб с 2017 по 2019 годы, дважды добыв Кубок Украины.

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