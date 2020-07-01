toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
КАРПАТИ ДИНАМО - ШАХТАР УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ МАНЧЕСТЕР СІТІ - ЛІВЕРПУЛЬ

Екс-тренер Динамо порівняв Реброва та Хацкевича – фахівець назвав несподівану схожість

1 липня 07:30 - Читать на русском
Екс-тренер Динамо порівняв Реброва та Хацкевича – фахівець назвав несподівану схожість
Хацкевич та Ребров / фото ФК Динамо

Колишній тренер Динамо Едуардо Докампо розповів про співпрацю із Сергієм Ребровим та Олександром Хацкевичем.

"Для мене вони дуже схожі. В першу чергу тим, що хочуть грати в атакувальний футбол, домінувати на полі. Зрозуміло, що є певні нюанси особистого характеру.

Море алкоголю, пісні з фанатами і небо в салютах – як Реброва і його Ференцварош нагороджували чемпіонським кубком

Завдяки тому, що Ребров розмовляє англійською, йому простіше знаходити індивідуальний контакт з гравцями", – поділився Докампо в інтерв'ю Gazeta.ua.

Нагадаємо, Ребров очолював Динамо з 2014 по 2017 роки, двічі ставши чемпіоном України та вигравши Кубок України. Хацкевич же тренував київський клуб з 2017 по 2019 роки, двічі здобувши Кубок України.

Рекорди з трьома українцями та важливий крок до ЛЧ – як Угорщина реагує на друге поспіль чемпіонство Реброва

blog_ava
Динамо – Шахтар: де дивитися матч УПЛ
3 липня
7865
Теги
Динамо Динамо Сергій Сергій Ребров Олександр Олександр Хацкевич Едуардо Едуардо Докампо
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Грізманн може опинитися в Ювентусі, – Rai
    Італія — 3 лип1624 Грізманн може опинитися в Ювентусі, – Rai
17
год
:
49
хв
Динамо
19:30
Шахтар
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук