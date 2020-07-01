Екс-тренер Динамо порівняв Реброва та Хацкевича – фахівець назвав несподівану схожість

Колишній тренер Динамо Едуардо Докампо розповів про співпрацю із Сергієм Ребровим та Олександром Хацкевичем.

"Для мене вони дуже схожі. В першу чергу тим, що хочуть грати в атакувальний футбол, домінувати на полі. Зрозуміло, що є певні нюанси особистого характеру.

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Завдяки тому, що Ребров розмовляє англійською, йому простіше знаходити індивідуальний контакт з гравцями", – поділився Докампо в інтерв'ю Gazeta.ua.

Нагадаємо, Ребров очолював Динамо з 2014 по 2017 роки, двічі ставши чемпіоном України та вигравши Кубок України. Хацкевич же тренував київський клуб з 2017 по 2019 роки, двічі здобувши Кубок України.

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