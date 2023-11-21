"Имею ли я какие-то обиды по поводу ухода из Динамо? Совершенно нет. В Украине уже не было условий для хорошей работы.

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Я провел там много лет, но сейчас отсутствует минимальный порог профессионализма и, к сожалению, в этом нет ничьей вины, кроме этой проклятой войны. Пока я отдыхаю и жду предложений", – цитирует Луческу Numero Diez.

Недавно Мирча Луческу подал в отставку с поста главного тренера киевского Динамо, но заявил, что не планирует завершать тренерскую карьеру в ближайшее время.

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