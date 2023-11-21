Італійський тренер Дієго Лонго, який свого часу працював в Динамо, очолив клуб Другої ліги в Румунії.

Колишній тренер київського Динамо Дієго Лонго, який працював у тренерському штабі Луческу, очолив Кіндію Тирговіште, яка виступає у другому румунському дивізіоні. Про це пише клубна прес-служба.

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Офіційної інформації щодо терміну угоди і фінансових аспектів контракту фахівця з новим клубом не повідомляється.

На чолі нової команди Лонго проведе свій перший поєдинок вже в суботу, 25 листопада. Саме тоді Кіндія на виїзді гратиме проти Тунарі.

Варто зазначити, що Кіндія посідає 10 рядок турнірної таблиці у Лізі 2, маючи 17 очок після 13 зіграних турів. Відставання від зони плей-оф за вихід в Лігу 1 становить три бали.

Нагадаємо, Лонго працював в Динамо в сезоні 2021/22. Тоді "біло-сині" завоювали Кубок та Суперкубок України та стали чемпіонами УПЛ.

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