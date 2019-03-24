Экс-тренер Челси Грант рассказал о песочнице для Шевченко на базе лондонцев и шоке от условий в академии Динамо

Бывший тренер "синих" Авраам Грант считает, что президент Челси Роман Абрамович делает все для комфорта игроков "синих".

"Правда ли, что на базе Челси для Шевченко сделали специальную песочницу, чтобы он он скорее восстанавливался и бегал босиком, как на берегу моря? Да. Но это было сделано не только для него. Роман Абрамович делал все, чтобы команда развивалась. Если это требовалось для Шевченко, то Абрамович делал это.

Экс-тренер Челси Грант рассказал о причинах бледной игры Шевченко в Англии

Если команде потребуется бассейн на третьем этаже базы, то владелец сделает и это. Я просил бассейн с зеркалами, и он сделал это. Многие говорят о его трансферах, но мало кто знает об условиях, которые он создал для клуба. Фантастическое место для команды и академии. Роман делает все для футболистов и ждет, что игроки тоже будут отдавать все силы ради клуба.

В свое время, когда я побывал на базе киевского Динамо, был шокирован от хороших условий, которые там есть", – сказал Грант для Sport Arena.

"Лобановський сказав, що я п'ю, як навіжений", – екс-тренер Челсі розповів, як "надурив" Метра під час спільної вечері