Екс-тренер Челсі Грант розповів про пісочницю для Шевченка на базі лондонців та шок від умов в академії Динамо

Колишній тренер "синіх" Авраам Грант вважає, що президент Челсі Роман Абрамович робить усе для комфорту гравців "синіх".

"Чи правда, що на базі Челсі для Шевченка зробили спеціальну пісочницю, щоб він він швидше відновлювався та бігав босоніж, ніби на березі моря? Так. Але це було зроблено не лише для нього. Роман Абрамович робив усе, щоб команда розвивалася. Якщо це було потрібно для Шевченка, то Абрамович зробив це.

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Якщо команді буде потрібен басейн на третьому поверсі бази, то власник зробить і це. Я просив басейн з дзеркалами, і він зробив це. Багато говорять про його трансфери, але мало хто знає про умови, які він створив для клубу. Фантастичне місце для команди та академії. Роман робить все для футболістів і очікує, що гравці теж будуть віддавати всі сили заради клубу.

В свій час, коли я побував на базі київського Динамо, був шокований від гарних умов, які там є", – сказав Грант для Sport Arena.

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