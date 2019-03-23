"Лобановський сказав, що я п'ю, як навіжений", – екс-тренер Челсі розповів, як "надурив" Метра під час спільної вечері

Екс-тренер Челсі Авраам Грант розповів про деталі зустрічі з легендарним тренером Динамо Валерієм Лобановським.

"Мені через мого товариша вдалось домовитись про зустріч з Лобановським. Він запросив на вечерю. Мій товариш Борис сказав мені, що є проблема в українських традиціях: за столом треба пити алкоголь. Я не вживав і розумів, якшо вип’ю бодай дві чарки, то сп’янію. Проте, був готовий на все, аби тільки зустрітися з Лобановським.

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Мені сказали, що він буде пити коньяк. Я пішов у готель та попросив персонал замість горілки налити у пляшку води. Ми зробили це. Ми більше години спілкувалися про футбол. Він давав поради по тренувальному процесу, розповідав як СРСР грав проти Італії, як він готував пресинг. Як тримати гравців та давати їм свободу.

Я випив пляшку води, а він думав, що це горілка. Він сказав моєму другові: "Мені подобається філософія футболу цього хлопця, як він мислить та хоче розвиватися. Але він п’є як навіжений!". Я був щасливий після цієї зустрічі. Коли був молодим, то їздив по багатьох клубах і хотів зрозуміти, чому тренери приймають певні рішення. Вони не могли пояснити, чому чинять саме так. Але Лобановський давав дуже чіткі та глибокі відповіді. Він випередив час. Якби він працював сьогодні, то був би у великому клубі, як Челсі", – сказав Грант для Sport Arena.

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